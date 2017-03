Lüdinghauser treffen sich und reden über das Kinoprojekt

Viele Lüdinghauser wünschen sich ein Kino in der Stadt, aber die Politiker bremsen die Pläne mit Streitereien immer wieder aus, anstatt sie voranzubringen. Heute Abend kommen darum Lüdinghauser zusammen. Sie überlegen mit einem Bürgerbegehrens dem Rat die Entscheidung abzunehmen. Erstmal gibt es heute einen Infoabend. Die Initiatoren treffen sich mit einem Kinobetreiber. Der soll sein Konzept erklären und nochmal Lust auf ein Kino in der eigenen Stadt machen. Die Idee des Bürgerbegehrens ist bislang als Warnschuss an den Rat gedacht. Der kommt in knapp zwei Wochen zusammen und entscheidet über ein Kino. Sollte das aber wieder nicht klappen, dann wollen die Lüdinghauser Unterschriften sammeln. Kommen genug zusammen, könnte es dem Rat die Entscheidung abnehmen. Vor einem Monat hatte der Rat stundenlang über zwei mögliche Kinokonzepte gestritten und die Entscheidung schließlich verschoben. Der Infoabend der Kino-Initiative heute startet um 19 Uhr im Hotel zur Post in Lüdinghausen.