Lüdinghauser will sich Schlüsseldienst sparen und ruft Polizei - das wird teuer

Ein Lüdinghauser hat am Abend eine ganz dreiste Masche angewandt, um sich den Schlüsseldienst zu sparen. Er meldete der Polizei, dass er dringend Psychopharmaka einnehmen müsse und deshalb keine Zeit habe auf den Schlüsseldienst zu warten. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, war der angebliche Notfall bestens gelaunt. Während die Feuerwehr die Tür öffnete, sagte der Lüdinghauser der Polizei, dass er Sozialhilfeempfänger sei und ihm der Schlüsseldienst deshalb zu teuer sei. Da die Polizei anschließend in der Wohnung des Mannes Cannabispflanzen fand, muss der Lüdinghauser jetzt wohl noch deutlich mehr bezahlen, als für einen Schlüsseldienst. Er hat zwei Anzeigen wegen "Missbrauch des Notrufs" und "Illegaler Anbau von Betäubungsmitteln" am Hals.