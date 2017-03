Lüdinghauser wollen Bürgerbegehren für Kinopläne

Sie wollen in Lüdinghausen für einen schönen Kino-Nachmittag oder Abend keine weiten Wege haben. Doch immer mehr Menschen sorgen sich, dass die Kino-Pläne in ihrer Stadt scheitern. Deshalb nehmen sie die Sache jetzt selbst in die Hand. Mehrere Lüdinghauser wollen sich zu einer Initiative zusammenschließen um den Bau eines Kinos anzuschieben. Sie planen eine Unterschriften-Aktion für ein Bürgerbegehren und wollen am Dienstag darüber informieren. Michael Oestermann von der Gruppe ist das politische Gezerre leid. Ihn ärgert es, dass die Idee, ein Kino zu bauen im Rat zerredet werde. Es war im Rat nicht gelungen, sich zwischen zwei Vorschlägen zu entscheiden. Anfang April soll es einen erneuten Anlauf geben.