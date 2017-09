"Made in Dülmen"-Aktion soll Dülmener Wirtschaft stärken

Made in China, Made in United States oder Made in Germany - wenn Sie sich zuhause mal im Haushalt umsehen, entdecken Sie, wo Bleistifte, Küchenmesser oder Gardinen überall herkommen. Damit Sie aber auch wissen, was alles aus Dülmen kommt, veranstaltet die Dülmener Wirtschaftsförderung heute den Aktionstag "Made in Dülmen". Unternehmen aus den Dülmener Gewerbegebieten stellen sich seit einer halben Stunde in der Innenstadt vor. Hierdurch bekommen Sie einen Überblick darüber, welche Unternehmen es im Ort gibt und was für Angebote sie haben. Das sei wichtig, um den Handel im Kreis zu stärken. Dieses Konzept soll mehr Menschen in die Innenstadt locken.