Mäuse-Skandal der Uni Münster: Stadt denkt über Strafanzeige nach

Im Skandal um ein illegales Tierversuchslabor an der Uni Münster gibt es noch viele offene Fragen. Tierärzte der Stadt Münster arbeiten mit Experten des zuständigen Landesamtes zusammen. In den kommenden Tagen wollen die Behörden entscheiden, ob sie Strafanzeige stellen. Fest steht bislang, dass ein medizinisches Labor an der Uni ohne Genehmigung Mäuse gehalten hat. Außerdem haben die Behörden Hinweise, dass Mitarbeiter illegale Tierversuche durchgeführt haben. Konkrete Beweise gibt es bislang nicht. Der Deutsche Tierschutzbund fordert den Fall lückenlos aufzuklären und die Betreiber des illegalen Labor zur Verantwortung zu ziehen. Die Behörden rechnen mit aufwendigen Ermittlungen. Zahlreiche Mitarbeitern hätten Zugang zu den Tieren gehabt - das erschwere es Verantwortliche auszumachen. Fast 80 Mäuse befanden sich in dem illegalen Labor. Sechs davon mussten die Tierärzte aufgrund ihres schlechten Zustandes töten. Die Uni Münster hat schon angekündigt alles zu unternehmen, damit sich so etwas nicht wiederholt.