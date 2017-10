Mal wieder Einbruch in Milchtankstelle

Meistens erbeuten Sie nur etwas Kleingeld, trotzdem knacken Einbrecher immer wieder Milchtankstellen im Kreis Coesfeld. Aktuell ermittelt die Polizei in einem Fall in Seppenrade. Unbekannte brachen den Automaten hier in der Nacht zu Sonntag auf. Sie erbeuteten nur etwas Kleingeld. Der Schaden an dem Automaten ist dafür umso größer.