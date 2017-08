Mando Hill Organisatoren freuen sich über gelungene Premiere

Das ist doch eine gelungene Premiere in Seppenrade gewesen! Das Festival Mando Hill am Sportplatz hat viele Besucher gelockt und die haben friedlich gefeiert, zieht die Polizei heute Morgen Bilanz. Organisator Moritz Behmenburg schätzt, dass um die 3000 Menschen da waren. Dodgeball – eine Art Völkerball und viel Musik Abends haben neugierig gemacht.

Jetzt lassen die Organisatoren das Ganze erst einmal sacken und dann denken sie in Ruhe über eine mögliche Neuauflage nach.