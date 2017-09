Mann aus dem Kreis Coesfeld als falscher Polizist aufgeflogen

Ein Mann aus dem Kreis Coesfeld soll als falscher Polizist versucht haben an das Vermögen einer älteren Frau zu kommen. Die Polizei in Hessen ermittelt gegen ihn. In Kassel soll der Verdächtige gemeinsam mit Komplizen einer älteren Frau am Telefon vorgegaukelt haben, dass ihr Geld in Gefahr ist. Glücklicherweise wurde eine Bankmitarbeiterin stutzig als die Frau ihr gesamtes sechsstelliges Vermögen abheben wollte. Sie informierte die echte Polizei. Die kam dem mutmaßlichen Betrüger auf die Spur als er das Geld bei der älteren Frau abholen wollte. Sie verfolgte den falschen Polizisten und nahm ihn bei einem Treffen mit mutmaßlichen Komplizen im Kreis Recklinghausen fest. Dort nahm sie ihn fest. Ein Richter schickte den Mann aus dem Kreis Coesfeld in Untersuchungshaft. Das Vermögen der älteren Frau aus Kassel ist gerettet.