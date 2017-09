Mann soll Jugendliche in Senden mit sexuellen Kommentaren belästigt haben

Das macht Eltern in Senden Sorgen! Am Donnerstag soll ein Mann am Sendener Busbahnhof rumgelungert und Jugendliche mit unangenehmen sexuellen Kommentaren belästigt haben. Die Polizei ermittelt jetzt. Am Abend hatten sich Opfer gemeldet. Die Ermittler nehmen heute nochmal Kontakt mit der Familie auf, die sich gemeldet hat. Es geht um Details des Vorfalls. Außerdem behält die Polizei im Auge, ob es weitere Beschwerden gibt.