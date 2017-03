Marie Ghanbari bei der Wahl zur Weltlehrerin in Dubai dabei

Viele Schüler und Lehrer bei uns im Kreis Coesfeld haben heute morgen ganz entspannt ausgeschlafen. Jetzt am Wochenende haben sie frei. Die Lehrerin Marie Ghanbari aus Gescher ist aktuell aber in Dubai unterwegs - und ist sicherlich heute morgen extrem aufgeregt! In Dubai wird heute Nachmittag die Weltlehrerin gekürt. Und sie ist nominiert! Sie unterrichtet an der Gesamtschule in Gescher und setzt sich für ein stärkeres Miteinander in der Gesellschaft ein. Mit ihrem Skate-Projekt bringt sie Sportstudenten der Uni Münster unter anderem mit Flüchtlingskindern zusammen und mit Kindern, die Konzentrationsprobleme haben oder deren Eltern sich geschieden haben. Gemeinsam bauen und fahren sie einmal pro Woche Skateboard zusammen. Aber auch ihren Konkurrenten gönnt Marie Ghanbari den Sieg, allen voran Mike aus Kenia. Der Gewinner bekommt eine Million Dollar, die dann in weitere Projekte fließen. In Gescher gibt es heute Nachmittag ab 14 Uhr 30 ein Public Viewing im Rathaus. Gegen 15 Uhr unserer Zeit startet die Preisverleihung in Dubai.