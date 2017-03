Marode Fahrradhalle an der Nikolausgrundschule in Holtwick verschwunden

Nikolaus-Grundschüler in Holtwick haben zur Zeit nicht ganz so viele Möglichkeiten, um ihr Fahrrad abzustellen. Die Gemeinde hat die alte Fahrradhalle jetzt abgerissen. Sie war einsturzgefährdet. Der Bauhof hatte sie zwar abgesichert, vorsichtshalber hat die Gemeinde die Halle platt gemacht. Arbeiter sind gerade dabei, restliche Fundamente aus dem Boden zu holen. Anschließend kommen kleine Schottersteine auf die Fläche, damit es wieder genug Platz für die Fahrräder der Schüler gibt. In den kommenden Wochen muss die Politik entscheiden, wie es weitergeht: Also ob es eine neue Fahrradhalle geben soll, oder zumindest ein Dach um die Fahrräder vor Regen zu schützen.