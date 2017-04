Masern gibt es im Kreis Coesfeld nicht!

Masern sind im Kreis Coesfeld auf dem Rückzug! Damit schwimmt der Kreis deutlich gegen den bundesweiten Trend. In diesem Jahr hat es in Deutschland über 330 Masern-Kranke gegeben, mehr als im gesamten Vorjahr. Im Kreis Coesfeld hat es weder im vergangenen Jahr noch in diesem Jahr einen Masern-Fall gegeben. Die Kreisärzte führen das auf den Impfschutz zurück. Die Quote liegt bei über 90 Prozent und das ist Spitze. Jetzt geht es darum, dieses hohe Niveau auch zu halten und Impfmuffel an ihre Verantwortung zu erinnern.