Massive Probleme auf Bahnstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet

Bahnreisende im Kreis Coesfeld brauchen auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet heute starke Nerven. Züge sind bis zu einer dreiviertel Stunde verspätet. Es gibt Probleme im Stellwerk in Düsseldorf. Am späten Vormittag ist der Fehler aufgetreten. Techniker haben schon mit ihren Reparaturarbeiten losgelegt. Bahnreisende müssen in den kommenden Stunden noch damit rechnen, dass der Fahrplan durcheinander gewirbelt ist. Das Stellwerkproblem in Düsseldorf wirkt sich auf unsere Züge im Kreis Coesfeld aus. Sie sind massiv verspätet oder fallen sogar aus. Möglichst bis zum Start des Feierabendverkehrs gegen 16 Uhr soll das Stellwerk repariert sein. Dann dauert es aber noch, bis die Züge wieder im normalen Fahrplantakt rollen.