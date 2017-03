Medizinerin verliert Doktortitel: Gericht bestätigt Entscheidung der Uni Münster

Eine junge Medizinerin bekommt ihren Doktortitel nicht zurück. Das Verwaltungsgericht hat jetzt die Entscheidung der Uni Münster bestätigt ihr den Titel zu entziehen. Die Medizinerin soll in ihrer Doktorarbeit abgeschrieben haben. Der Rechtsstreit geht wahrscheinlich noch weiter. Die Medizinerin will in der nächsten Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht weiter kämpfen. Nach Hinweisen einer Enthüllungsplattform im Internet hatte die Uni ihr und sieben weiteren Medizinern den Doktortitel aberkannt. Eine Untersunchungskommission war zu dem Schluss gekommen, dass alle abgeschrieben hatten. Einige Betroffene klagten daraufhin. Vier weitere Verfahren stehen noch aus. Auch Absolventen aus anderen Fachbereichen hat die Uni Münster als Schummler überführt. Eine Soziologin, eine Psychologin und ein Politikwissenschaftler verloren in den vergangenen Monaten ihre Doktortitel.