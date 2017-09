Mehr Bequemlichkeit für Wohnmobilfahrer in Coesfeld

Wir wohnen im Kreis Coesfeld, da, wo andere Urlaub machen. Kurzurlauber sind immer mehr mit ihren Wohnwagen hier unterwegs. Städte und Gemeinden sorgen für zusätzliche Wohnwagen-Parkplätze oder sie bauen bestehende komfortabel um. Das hat der Stadtmarketingverein in Coesfeld jetzt gemacht. Die Stellplätze auf dem großen Platz an der Osterwicker Straße sind jetzt größer. In der Vergangenenheit hatte es immer wieder Probleme bei der Abgrenzung der Flächen gegeben. Jetzt haben Kurzurlauber auch mal die Gelegenheit, eine Sitzgruppe vor ihrem Wohnwagen aufzustellen oder Markisen herauszufahren.