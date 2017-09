Mehr Briefwähler im Kreis als bei vergangenen Wahlen

Am übernächsten Sonntag geht es für viele von Ihnen zur Wahlurne bei der Bundestagswahl, aber viele von Ihnen haben auch schon ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren lang die Briefwahl-Quote in unserem Wahlkreis bei fast 21 Prozent. Das ist in diesem Jahr möglicherweise zu toppen. Bis Mitte der vergangenen Woche lag sie bereits bei fast 17 Prozent. Bis auf Olfen gibt es in allen Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld bislang mehr Briefwähler als bei vergangenen Wahlen. Sie haben noch bis morgen in einer Woche Zeit, um die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl zu beantragen.