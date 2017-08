Mehr Erstklässer starten im Kreis in der kommenden Woche ins Schulleben

Die letzten Tage dieser großen Sommerferien genießen Kinder und Jugendliche im Kreis Coesfeld ganz besonders. Am Mittwoch geht es zurück in den Schulalltag. Die Bezirksregierung Münster hat heute vorgestellt, wie es in den Schulen bei uns aussieht. Ganz besonders aufregend ist es für die Jüngsten, die ganz frisch ins Schulleben einsteigen. Sie ziehen mit Schultüte und einer nigelnagelneuen Schultasche los. Und in diesem Jahr sind es mit knapp 2000 Erstklässlern deutlich mehr als im Vorjahr, da waren es noch 200 weniger. An der Ludgeri-Grundschule in Lüdinghausen gibt es im neuen Schuljahr übrigens zum ersten Mal islamischen Religionsunterricht. 20 neue Lehrer sind eingestellt, dafür gehen allerdings rund 70 in den Ruhestand. Davon sind alle Schulformen betroffen. Und dazu kommt noch: Von den neuen Lehrern ist eine Grundschullehrerin für die kommenden zwei Jahre ins Ruhrgebiet abgeordnet um den Lehrermangel dort abzufedern. Weitere Lehrer aus dem Kreis müssen dort noch aushelfen, hier laufen die Verfahren allerdings noch.