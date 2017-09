Mehr Komfort an Schnellbus-Haltestellen in Olfen

In Olfen sollen Sie künftig ganz bequem vom Fahrrad oder dem Auto in den Schnellbus umsteigen können. Die Stadt plant einen Mobilpunkt an der Stadthalle. Der Bauausschuss hat am Abend grünes Licht gegeben. Jetzt beantragt die Stadt Fördergeld. Der Mobilpunkt ist eine große Haltestelle mit Parkplätzen für Autos und Fahrräder nebenan. Außerdem sind abschließbare Garagen für E-Bikes vorgesehen. Darüber hinaus will die Stadt die Haltestellen an der Funnenkampstraße und am Eckernkamp modernisieren. Ein höherer Bordstein soll hier bequemes Ein- und Aussteigen ermöglichen.