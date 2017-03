Mehr Polizei beim Freundschaftsspiel Deutschland-England

Schon heute Morgen unterwegs zur Arbeit könnte es Ihnen auffallen. Auf den Bahnstrecken Münster - Ascheberg - Dortmund oder auch Enschede - Lüdinghausen - Dortmund sind Bundespolizisten im Einsatz. Die meisten sehen Sie am Dortmunder Hauptbahnhof. Aber auch in den Zügen und an den Haltestellen zuvor sehen Bundespolizisten nach dem Rechten. Sie sichern den ganzen Tag über die Zufahrtswege vom Bahnhof zum Stadion. Dort empfängt heute Abend die Deutsche Fußballnationalmannschaft das Team aus England zu einem Freundschaftsspiel. Es ist gleichzeitig der letzte Auftritt von Lukas Podolski im Trikot der Nationalmannschaft. Das Großaufgebot der Bundespolizei soll dafür sorgen, dass die Fans friedlich feiern.