Mehr Sicherheitsmitarbeiter für Deutsche Bahn

Viele Menschen aus dem Kreis Coesfeld sitzen jeden Tag im Zug zur Arbeit - pöbeln hier fremde herum oder werden sogar zudringlich, wird es schnell brenzlig. Bis zum nächsten Bahnhof vergeht eine Ewigkeit. Die Bahn hat heute angekündigt, die Zahl der Sicherheitsmitarbeiter um mehrere Hundert zu erhöhen. Künftig sollen deutschlandweit 4.000 Sicherheitsleute im Einsatz sein. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, sagt der Fahrgastverband ProBahn. Allerdings werde das nicht reichen, wenn nicht zeitgleich an anderer Stelle etwas passiert. Immer häufiger fehle es Jugendlichen oder jungen Tätern gegenüber Ordnungspersonen an Respekt. Die Bahn will außerdem die Technik weiter verbessern. Mehr Videokameras aufhängen und weitere Mitarbeiter mit sogenannten BodyCams ausstatten - das sind Kameras auf der Brust der Mitarbeiter, über die sich Angreifer selbst sehen können.