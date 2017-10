Mehr Unterstützung für ältere Menschen in Nottuln

Ältere Menschen sollen in der Gemeinde Nottuln künftig besser zurecht kommen können. Das Stift Tilbeck und die Hochschule Rheine stellen heute Abend im Daruper Hof Schoppmann erste Ergebnisse einer Befragung vor. Barrierefreie Wege, bessere Busverbindungen und mehr Infos über alle Pflege- und Hilfsangebote der Gemeinde sind Wünsche die Nottulner angegeben haben! Beim Projekt "Selbstständig leben im Quartier" wollen Stift Tilbeck, Gemeinde und Hochschule zum einen eine Koordinationsstelle einrichten. Hier sollen ältere Menschen hinkommen oder anrufen können und nach Pflege oder Hilfe fragen können. Zum Anderen soll eine Datenbank mit allen Pflege- und Hilfsangeboten in der Gemeinde Nottuln entstehen. Das ist der erste Schritt, um älteren Menschen das Leben in der Gemeinde zu erleichtern. Folgende Infotermine sind zu dem Thema geplant:



- 04.10.17, 19 Uhr Darup, Hof Schoppmann

- 12.10.17, 19 Uhr Appelhülsen, Pfarrheim

- 16.10.17, 19 Uhr Schapdetten, Pfarrheim

- 17.10.17, 19 Uhr Nottuln, Alte Amtmannei