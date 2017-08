Mehrere Brände am Wochenende in Coesfeld

In Coesfeld sind Feuerteufel unterwegs. An diesem Wochenende haben sie mehrfach zugeschlagen. Freitagnacht versuchten Unbekannte erst in die Turnhalle des Gymnasiums Nepomucenums einzusteigen. Als das nicht klappte, steckten sie zwei Mülleimer in Brand. Daraufhin fing auch ein Baum Feuer. In der vergangenen Nacht brannte es gleich zweimal: einmal in der Bahnhofshalle und später standen am Stellwerk drei Mülltonnen in Brand. Polizei und Feuerwehr waren glücklicherweise überall schnell genug zur Stelle, sodass wegen der gefährlichen Zündelei nichts schlimmeres passiert ist. Die Polizei ermittelt jetzt nach einem Mann mi schulterlangen, blonden Haaren.