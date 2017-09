Mehrere Männer sollen Frau in Haltern vergewaltigt haben

Gleich mehrere Männer sollen in Haltern eine Frau vergewaltigt haben. Die Polizei sucht heute weiter Zeugen, die etwas mitbekommen haben. Die Frau hatte am vergangenen Wochenende einen Mann in einer Kneipe kennengelernt und war später mit ihm nach Hause gegangen. Dort sollen mehrere Männer über sie hergefallen sein. Die Polizei hat einen Mann festgenommen. Es handelt sich um einen afrikanischstämmigen Zuwanderer. Die Suche nach den anderen Männern dauert an.