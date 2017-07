Mein Brett. Meine Welt - Katholische Kirche in Coesfeld startet neue Aktion

Gerade erst haben neue Zahlen von der evangelischen und der katholischen Kirche bestätigt: Der Trend aus der Kirche auszutreten hält im Kreis Coesfeld an. In Coesfeld will die katholische Kirche unter anderem mit ihrem Projekt frei.raum dagegen halten. Das Team startet eine neue Aktion. Es sammelt Geschichten, die junge Menschen mit Brettern verbinden. Das können die Bühnenbretter in der Theatergruppe sein, das Surfbrett im Urlaub oder auch das Schlüsselbrett im Flur. Die gesammelten Geschichten sind ab MItte September in einer Ausstellung in Coesfeld zu sehen. Wer eine Geschichte beisteuern möchte, meldet sich bei Daniel Gewand unter Tel.: 0160-97032211 oder per Mail: Gewand-d@bistum-muenster.de. Die katholischen Gemeinden Anna Katharina und Sankt Lamberti in Coesfeld wollen mit dem frei.raum-Projekt junge Menschen auf neuen Wegen ansprechen und wieder für die Kirche interessieren.