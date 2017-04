Menschen im Kreis Coesfeld bereiten Osterfeuer vor

An diesem Wochenende sind kreisweit noch einmal viele fleißig. Sie bereiten die Osterfeuer vor. Dazu gehört es zum Beispiel bei dem Motorsportclub in Herbern nochmal dazu, die Getränke und Würstchenvorräte zu checken. In Havixbeck rückt die Gaststätte Füsting im Außenbereich nochmal alles zurecht und in Goxel schaut die Nachbarschaft Wittenfeld an Hölscher Festwiese vorbei. Denn alle Osterfeuer haben eines gemeinsam. Die Organisatoren müssen sie heute oder spätestens morgen nochmal umschichten. Zu groß ist die Gefahr, dass bei den Osterfeuer sonst viele Tiere ums Leben kommen. Beim Umschichten haben Tiere wie Igel oder Kaninchen jetzt noch die Chance zu fliehen.