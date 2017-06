Menschen im Kreis Coesfeld trauern um Opfer nach dem Terroranschlag in London

Viele Menschen im Kreis Coesfeld erschüttert heute morgen die Meldung von einem Terrorangriff in London, bei dem am Abend mindestens sechs Menschen getötet und rund 50 weitere verletzt wurden. Zunächst war ein Kleintransporter auf der London Bridge im Stadtzentrum in eine Menschenmenge gerast. Anschließend stürmten drei Männer in den nahe gelegenden Borrow-Market. Hier stachen sie mit Messern auf Menschen ein. Die Polizei sagt, dass alle drei Männer von Einsatzkräften erschossen wurden. Die Stadt hat die Polizeipräsenz heute am Tag nach dem Anschlag deutlich erhöht. Die britische Regierung diskutiert heute morgen in einer Sondersitzung, welche Konsequenzen sie aus dem erneuten Angriff unternehmen will. Aus allen Teilen der Welt bekunden Menschen derweil ihre Anteilnahme für die Opfer des Angriffs am Abend! Unter anderem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump.