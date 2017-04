Merfeld und Vinnum gewinnen ihre Gründonnerstagsspiele

Heute ist es extrem ruhig auf den Sportplätzen bei uns im Kreis Coesfeld. Am Abend war in Merfeld dagegen noch das Flutlicht an: Die Sportfreunde aus Merfeld sorgten dabei in der Fußball-Bezirksliga Coesfeld für eine Riesen-Überraschung. Als Tabellenvorletzter gewinnen die Merfelder gegen den Tabellenzweiten TuS Haltern mit 2:0 und holen damit wichtige Punkte im Abstiegskampf!

Auch Vinnum gewinnt am Abend zuhause in der A-Kreisliga Recklinghausen gegen Datteln deutlich. Sie schicken ihre Gegner mit 4:0 nach Hause.