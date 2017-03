Merfelder sollen "Dorfzentrum 2.0" mitgestalten

Durch Merfeld führt eine stark befahrene Straße mit vielen Lastwagen. Es ist laut und gefährlich für die Menschen, die hier leben. Für Arztbesuche müssen sie weite Wege zurücklegen und eine Apotheke gibt es auch nicht. Der Kreis will mit seinem „Dorfzentrum-Projekt“ wichtige Anlaufstellen schaffen. Um das Projekt zu verwirklichen, sollen Merfelder bei einer Bürgerversammlung am 5. April in der Gaststätte Korfu sagen, was sie dringend brauchen. Es ist ein Modellprojekt. Vinnum und Darfeld gehören ebenfalls dazu. In einem Zentrum im Dorf könnte sich ein Friseur niederlassen, ein Arzt Sprechstunden anbieten, oder ein kleiner Laden die Dorfbewohner mit den wichtigsten Lebensmitteln versorgen.