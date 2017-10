Messfahrzeg fotografiert Straßen in Dülmen

Viele Straßen im Kreis Coesfeld bröckeln, oft kommen Straßenarbeiter mit ihren Reparaturen gar nicht hinterher. In Dülmen tourt jetzt für eine Woche ein spezielles Messfahrzeug durch die Straßen und fotografiert sie. Die Stadt will sich einen Überblick verschaffen, wie gut der Zustand der Straßen ist. Dadurch hat sie es leichter zu entscheiden, welche Straße am dringendsten eine Reparatur braucht. Das Messfahrzeug ist extra zu verkehrsarmen Zeiten unterwegs und hält sich an die Datenschutzregeln.