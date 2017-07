Messgerät an der "Schatzkiste" in Olfen ausgewertet

Heute Morgen ist wieder viel los am Kindergarten „Schatzkiste“ in Olfen. Hier gilt seit Jahresbeginn Tempo 30, in einer ersten Bilanz hielten sich nur wenige Autofahrer daran. Jetzt hat die Stadt ein Tempomessgerät abgehängt und ausgewertet. Das Gerät hat in der Kindergarten-Hauptzeit die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen, also zwischen sieben Uhr Morgens bis zum Kindergartenschluss um 16 Uhr. Im Schnitt haben sich alle Autofahrer an Tempo 30 gehalten. Auffällig sind einige Ausreisser. Da rasten doch Fahrer mit Tempo 80 über die Straße. Das kam der Stadt komisch vor und tatsächlich handelte es sich um Feuerwehr-Autos, die zu Einsätzen brausten. In einem Fall gab es einen Fehl-Alarm. In dem anderen Fall fuhr die Feuerwehr zu einem Scheunenbrand. Auch wenn die Ergebnisse jetzt gut ausfallen, plant die Stadt noch eine weitere Kontrollrunde mit dem Tempo-Messgerät. Jetzt hängt das Tempomessgerät erst einmal in der Hafenstraße. Hier gilt Schrittgeschwindigkeit. Daran hält sich kaum einer, haben Anwohner in dem Wohngebiet beobachtet. Sie hatten die Stadt aufgefordert, hier zu handeln. Voraussichtlich einen Monat langt sammelt das Gerät Daten darüber, wie schnell hier Fahrer unterwegs sind.