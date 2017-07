Missverständnis führte zu Großeinsatz der Polizei an Lüdinghauser Schulzentrum

Der Großeinsatz der Polizei in Lüdinghausen rund um das Schulzentrum an der Tüllinghofer Straße am Nachmittag hat sich unter Schülern im Kreis Coesfeld verbreitet wie ein Lauffeuer. Kaum ein Schüler oder Lehrer spricht heute morgen nicht darüber. Weil es Hinweise auf eine mögliche Bedrohung gab, sperrte die Polizei hier alles ab. Seit dem Abend ist klar: es war ein Missverständnis. Auslöser war ein Streit über´s Schulschwänzen. Ein 15-jähriger aus Olfen war darüber mit seiner Familie aneinandergeraten. Die Beteiligten hatten wütende Worte in dem Zusammenhang falsch gedeutet. Die Polizei kam ins Spiel. Jemand sollte in Olfen schwer verletzt sein. Das stellte sich schnell als falsch heraus. Der Hinweis auf eine mögliche Bedrohung im Bereich des Schulzentrums ließ sich nicht so schnell entkräften. Der verdächtige Olfener Schüler war nach dem Streit zunächst unauffindbar. Die Polizei räumte deshalb vorsichtshalber die Schulgebäude und durchsuchte alle Räume. Erst nach über zwei Stunden fand sie den 15-jährigen Olfener in der Nähe seines zuhauses. Der klärte alles auf und die Polizei gab Entwarnung. Die Polizei hatte während des Einsatzes Straßensperren rund um das Schulzentrum eingerichtet, ein Hubschrauber kreiste in der Luft und jede Menge Spezialkräfte kamen zum Einsatz.