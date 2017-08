Mittelmäßige Bilanz der Kirmes in Nordkirchen

Die Nordkirchener bangen weiter um ihre Kirmes. Heute geht sie zu Ende. Die neue Idee, Kirmes und Schützenfest zusammenzulegen, wurde zwar angenommen, aber noch ist nicht klar, ob die Kirmes im kommenden Jahr wieder stattfindet. Dafür muss die Gemeinde noch einiges abklären. Sie will unter anderem die Nordkirchener fragen, ob sie überhaupt noch eine Kirmes haben wollen und auch mit den Schaustellern will die Gemeinde reden. Das hat sie heute schon mal stichprobenartig getan. Demnach waren die Schausteller am regnerischen Samstag nicht besonders zufrieden, der Sonntag war ganz ok. In diesem Jahr hat die Gemeinde erstmals Schützenfest und Kirmes zusammengelegt. Das Schützenfestzelt stand auf dem Parkplatz der Gesamtschule, die Kirmes direkt nebenan auf dem Platz des Bürgerhauses. Beide Veranstaltungen sollten sich so gegenseitig stärken.