Mittelstand im Kreis Coesfeld blickt zuversichtlich in die Zukunft

Den mittelständischen Unternehmen im Kreis Coesfeld und dem Münsterland geht es überwiegend gut. Die Wirtschaftsauskunft Creditreform hat heute eine neue Umfrage vorgestellt. Egal, ob beim Umsatz, der Auftragslage oder dem Bedarf an Mitarbeitern, in allen Bereichen schneiden die heimischen Unternehmen besser ab als im Bundesdurchschnitt. Gut 40 Prozent der befragten Betriebe rechnen mit steigenden Auftragszahlen in diesem Jahr. Fast jeder dritte Betrieb will neue Mitarbeiter einstellen. Nachholbedarf besteht weiter beim schnellen Internet in der Region. Nur gut die Hälfte der Unternehmen ist mit dem Angebot zufrieden.