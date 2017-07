"Mittwochs in..." in Lüdinghausen fällt aus

Es regnet und gewittert im Kreis Coesfeld und das bessert sich vermutlich auch nicht mehr. Davon gehen in Lüdinghausen die Organisatoren der Musik-Reihe „Mittwochs in...“ an der Borg aus. Sie haben vor wenigen Minuten entschieden, die Veranstaltung heute Abend abzublasen. Zelte und Sonnenschirme schützen nicht ausreichend vor dem Regen. Ganz ausfallen soll das ganze nicht: Aus „Mittwochs in...“ macht der Veranstalter kurzerhand „Donnerstags in...“ - morgen um 19 Uhr soll es einen neuen Versuch an der Borg geben. Für die Feuerwehr ist es bislang ruhig geblieben: Am Westfalenringstadion in Lüdinghausen drohte ein Baum auf die Straße zu fallen. Und in Ascheberg hatten heftige Windböen einen Bauzaun auf den Gehweg an der Himmelstraße geweht. Den hat die Feuerwehr gesichert.