Möbeldiscounter stellte Pläne für Lüdinghausen vor

Wir wünschen uns eine vielfältige Einkaufslandschaft im Keis Coesfeld. In Lüdinghausen füllt sich bald die Lücke, die das ehemalige Möbelhaus Rathmer hinterlassen hat. Der Möbeldiscounter POCO zieht ein. Heute hat er seine Pläne für den Standort vorgestellt. Arbeiter bauen in den kommenden Monaten kräftig um. Sie tauschen Böden aus, erneuern Decken und verlegen Kabel. Außerdem entstehen getrennte Eingänge für den Möbeldiscounter und den Elektronikmarkt in dem Gebäude. Im Spätsommer will der Möbeldiscounter eröffnen.