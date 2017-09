Möglichlicher Discounter an der Grenze zu Hausdülmen - Bürgerversammlung geplant

Auf dem Gelände des früheren Möbeldiscounters Preisrebell zwischen Dülmen und Hausdülmen ist ein Netto-Markt im Gespräch. Um den Discounter zu ermöglichen, müsste die Stadt allerdings den Bebauungsplan ändern. Am Abend hat der Wirtschaftsausschuss darüber noch nicht entschieden. Die Politik will erst hören, wie die Pläne bei den Menschen ankommen. Kritiker befürchten, dass ein möglicher Discounter an der Halterner Straße den bestehenden kleinen Lebensmittelmarkt in Hausdülmen gefährden könnte. Die Stadt bereitet jetzt eine Bürgerversammlung vor. Darin will sie Meinungen abfragen.