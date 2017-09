Mörsergranate in Olfen aufgetaucht

Ein Olfener ist beim Buddeln in seinem Garten ab sofort besonders vorsichtig. Er hat auf seinem Grundstück an der Eversumer Straße am Nachmittag ein rundes, verrostetes Ding gefunden. Der Olfener hatte gleich den Verdacht: Das könnte eine Handgranate aus dem zweiten Weltkrieg sein und alarmierte das Ordnungsamt der Stadt und die Polizei. Experten des Kampfmittelräumdienstes rückten an und bestätigten - JA - es ist eine alte Mörsergranate. Die Experten packten die Granate ein und nahmen sie zum Verschrotten mit.