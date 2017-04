Monaco-Fans schlüpfen in Lüdinghauser Hotel unter

Viele Menschen im Kreis Coesfeld wollen wissen, wie es nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund jetzt weitergeht. Das Champions League-Spiel gegen den AS Monaco war nach dem Vorfall am Abend abgesagt. In Lüdinghausen haben Fußballfans aus Monaco nach dem Vorfall kostenlosen Unterschlupf bei Mene Uhlenkott aus Lüdinghausen bekommen. Nach der Explosion mehrerer Sprengsätze am Abend hatten Fans Solidarität und Hilfsbereitschaft im Internet gezeigt. Den Aufruf nach Betten hatte die Tochter der Hotel-Wirtin gesehen und sofort postete die Familie: Wir haben noch freie Übernachtungsmöglichkeiten. Die Franzosen wollten nach ihrer Ankunft nur noch schnell ins Bett. Heute Mittag entscheiden sie, wie es weitergeht. Bei der Explosion wurden BvB-Verteidiger Marc Bartra und ein Polizist verletzt. Die Ermittler prüfen zwei Bekennerschreiben. Eines mit einem vorgeblich islamistischen Hintergrund, eines im Stil der antifaschistischen Szene. Die Bundesanwaltschaft ist eingeschaltet. um 13 Uhr 30 wollen die Ermittler ihren aktuellen Stand sagen.