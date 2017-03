Morgen Schwerpunktkontrollen gegen Raser, Drängler und Handysünder auf unseren Autobahnen

Vier Menschen sind im vergangenen Jahr auf den Autobahnen im Kreis Coesfeld und dem Münsterland ums Leben gekommen. Ein landesweiter Aktionstag soll helfen die Unfallzahlen zu senken. Das Innenministerium hat heute Einzelheiten vorgestellt. Morgen stehen Kontrollteams an allen Autobahnen bei uns. Die Polizei kontrolliert gut sichtbar mit Streifenwagen und Polizisten in Uniform, aber auch versteckt mit zivilen Teams. Ein Schwerpunkt sind Tempokontrollen. Außerdem nimmt die Polizei Drängler in den Blick, die anderen zu dicht auf die Stoßstange rücken. Der dritte Schwerpunkt sind Handykontrollen. Immer häufiger lassen sich Autofahrer durch ihr Smartphone ablenken. Sie telefonieren, lesen E-Mails oder verschicken WhatsApp-Nachrichten.

Die Polizei hat gemeinsam mit einer Hochschule Videoclips erstellt, die auf die Gefahren am Steuer durch Handyablenkung hinweisen sollen. Eine Auswahl der Videos finden Sie hier:

Ablenkung "Mutti"

Ablenkung "Navi"

Ablenkung "Musik"