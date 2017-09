Morkommission ermittelt nach Messerstecherei in Münster

Eine Mordkommission ermittelt nach einer Messerstecherei in einem Park in Münster. Der Park liegt zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt an der Engelenschanze. Mitten am Nachmittag waren hier ein Marokkaner und ein 16-jährigen Jugendlicher aus Guinea in Streit geraten. Der Marrokaner soll ein Messer gezogen und auf den Jugendlichen eingestochen haben. Der 16-jährige liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Die Polizei nahm den verdächtigen Marokkaner fest. Er kommt noch heute vor den Haftrichter. Was den Streit auslöste, klären die Ermittler noch