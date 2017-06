Motorradfahrer aus Lette stirbt nach Verkehrsunfall bei Goxel

Immer wieder kommt es bei uns im Kreis Coesfeld zu schweren Verkehrsunfällen mit Motorradfahrern. So leider auch am Nachmittag auf der B525 bei Goxel. Ein Motorradfahrer aus Lette ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Der Letter Motorradfahrer war Richtung Coesfeld unterwegs. Als er ein Auto überholen wollte, stieß er mit dem Auto einer entgegenkommenden Stadtlohnerin frontal zusammen. Sie hatten keine Chance mehr auszuweichen oder zu bremsen. Der Motorradfahrer aus Lette starb noch an der Unfallstelle. Die Frau aus Stadtlohn kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Nach dem Unfall sperrte die Polizei die B525 in Goxel für 2-einhalb Stunden.