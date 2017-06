Motorradfahrer bei Unfall in Schapdetten verletzt

Wieder hat es im Kreis Coesfeld einen Unfall mit einem Motorradfahrer gegeben. In diesem Falle ist am frühen Nachmittag ein Motorradfahrer in Schapdetten in den Graben gefahren. Die Polizei ermittelt und hat schon erste Ergebnisse. Eine Autofahrerin hatte in einer Kurve die Kontrolle verloren und war etwas auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Motorradfahrer wich aus und landete im Graben, er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, sie kam ebenfalls vorsichtshalber ins Krankenhaus. Die Polizei leitete den Verkehr vorsichtig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In der Regel ist Raserei die Haupt-Ursache bei Unfällen mit Motorradfahrern. In Kampagnen versucht die Polizei sie zu umsichtigerem Fahren zu bewegen.