Motorradfahrer wurde bei Unfall in Nottuln schwer verletzt

Die Polizei sucht nach einem Unfall auf der B 525 bei Nottuln einen flüchtigen Autofahrer. Er soll heute am frühen Nachmittag am Abzweig nach Billerbeck einen Motorradfahrer übersehen haben. Der Motorradfahrer stürzte und kam ins Krankenhaus. Kurzfristig war an der Unfallstelle nur eine Fahrspur frei. Es staute sich.