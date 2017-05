Motorradunfälle am Maifeierwochenende

Das lange Wochenende haben Motorradfahrer im Kreis Coesfeld ausgenutzt. Mehrere von ihnen wurden dabei in Unfälle verwickelt. In Billerbeck war ein Motorradfahrer in der Bauerschaft Hamern mit einem Autofahrer zusammengestoßen. In Lüdinghausen stürzte eine Motorradfahrerin und in Olfen prallte ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammen. Alle drei Motorradfahrer kamen verletzt in Krankenhäuser.