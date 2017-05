Motorroller bei Unfall in Coesfeld verletzt

Ein Motorrollerfahrer aus Coesfeld liegt verletzt im Krankenhaus. Der Coesfelder war am späten Abend auf der B 525 in der Bauerschaft Harle unterwegs. Es herrschte schlechte Sicht durch starken Regen in der Dunkelheit. Ein Autofahrer bemerkte den Rollerfahrer zu spät. Er prallte gegen ihn und das mit voller Wucht. Abschlepper holten Auto und Roller von der Straße. Ein Rettungswagen brachte den Coesfelder ins Krankenhaus.