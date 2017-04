Müllsammel-Aktion im Kreis Coesfeld: Weniger Müll in Goxel und Lette, mehr in Billerbeck

Viele Menschen im Kreis Coesfeld nutzen das Klasse-Wetter heute nochmal aus: Mit dem Fahrrad oder zu Fuß genießen Sie heute die Natur. Freiwillige Helfer, unter anderem in Coesfeld und Lüdinghausen haben an diesem Wochenende Wegesränder, Wanderwege und Grünflächen in den Städten und Gemeinden bei uns vom Müll befreit. Während es in Goxel und Lette seit Jahren immer weniger Müll gibt, gab es für die Helfer in diesem Jahr deutlich mehr zu tun als in den vergangenen Jahren, sagt Organisatorin Sandra Niemann! Sie schaut für uns heute morgen nochmal in den Abfall-Container an der Sammelstelle! Möbel wie Stühle, Farbeimer und haufenweise Reifen gehörten zu den Überraschungen! Das Thema Reifen ist auch bei den Aufräum-Aktionen in Lette seit Jahren ein Thema! Geht garnicht! Finden die Organisatoren! Auch im kommenden Jahr wollen sie die Aktion deshalb wieder durchführen!