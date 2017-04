Müllsammel-Aktionen laufen unter anderem in Billerbeck, Coesfeld und Lette

Heute Vormittag sind wieder unterwegs - Mit Greifzangen und Müllbeuteln! Freiwillige Helfer räumen heute unter anderem in Billerbeck, Coesfeld und Lette alles weg, was nicht in die Natur gehört. Vor allem an Hauptstraßen liegt immer mehr Müll in den Straßengräben - leere Getränkedosen, Burger-Kartons und Zigarettenstummel! Hier treffen die Helfer aber auch immer wieder auf Überraschungen, sagt Organisator Hermann Schulze-Bröring aus Coesfeld. Überbleibsel von Renovierungen, wie Tapeten finden sie häufiger. In Lette gibt es beim Aufräumen in den vergangenen Jahren immer häufiger Funde, wo die Helfer einfach nur mit dem Kopf schütteln können, sagt Organisator Edmund Böhm! In die Natur geworfene Hundekotbeutel! Statt sie direkt im Mülleimer zu entsorgen, landen sie in die Natur. Obwohl sich die Menschen die Mühe machen, den Hundekot zu beseitigen. Über 500 Sammler sind heute im Kreis Coesfeld unterwegs. Lange bleibt es oft aber nicht sauber, beobachtet Thomas Wiesweg aus Coesfeld. Er sammelt mit einer Gruppe heute den Müll in Goxel und weiß: Spätestens nach dem 1. Mai sieht die Natur im Kreis Coesfeld wieder deutlich vermüllter aus. Die Menschen müssten aufmerksamer darauf achten, dass Plastik und Co. die Natur zerstören und die Tiere krank machen, sagen die Aufräum-Organisatoren aus Lette und Billerbeck! Durch diese Aktionen steige das Bewusstsein der Menschen dafür!