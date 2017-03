Müllsammelaktionen im Kreis Coesfeld - Helfer räumen auf

Wir ärgern uns ständig über völlig vermüllte Bahnhöfe, Straßengräben und Vorgärten bei uns im Kreis Coesfeld. Einige Menschen werfen Müll einfach achtlos auf den Boden. Und dort bleibt er liegen! Viele ehrenamtliche Gruppen im Kreis Coesfeld ziehen deshalb heute mit Zangen und Müllsäcken durch die Städte und Gemeinden und sammeln alles auf, was nicht in die Natur gehört. Bis vor einigen Jahren gab es in und um Schapdetten immer weniger Müll, sagt Heinz Rütering, Vorsitzender vom Heimatverein. Doch dann baute das Schnellrestaurant Mc Donalds in Schapdettens Nachbarschaft eine neue Filiale. Seitdem liegen an den Hauptstraßen ständig Burger-Kartons und Pommes-Tüten. Das Aufsammeln von Müll sei die effektivste Lösung, die Umwelt zu schonen, sagen Umwelt-Experten der Uni Münster. Wo kein Müll liegt, kostet es die Menschen auch mehr Überwindung, überhaupt etwas hinzuschmeißen.