Mülltonnen in Nottuln endlich geleert - ein Müllwagen war kaputt

Über volle Mülltonnen am Straßenrand haben Sie sich in einigen Straßen in Nottuln mehr als gewundert. Das kann mal vorkommen, aber gleich in den vergangenen zwei Wochen? Über die vollen Mülltonnen haben Sie rege im sozialen Netzwerk bei Radio Kiepenkerl im Internet diskutiert. Gut Nachricht: In Ihrem Feierabend schauen Sie in die Tonnen und diese sind endlich leer. Der Entsorger Remondis sagte uns heute: Er habe seine ausgefallenen Touren heute fix nachgeholt. Grund war schlichtweg, dass das dafür zuständige Fahrzeug kaputt war. Der Motor sprang einfach nicht an. Und das Unternehmen konnte so schnell keinen Ersatz besorgen. Jetzt ist der Wagen aber repariert. Morgen früh soll der Wagen nochmal eine letzte Runde durch das Wohngebiet drehen, um auch die letzten Tonnen zu leeren, die Nottulner schon wieder reingestellt hatten.