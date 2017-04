Münsterstraße in Dülmen heute gesperrt

In Dülmen fahren Sie heute auf dem Weg zu ihrem Wochenendeinkauf Umwege! Bauarbeiter haben hier vor einer halben Stunde Baustellenzäune auf der Münsterstraße aufgestellt! Richtung Innenstadt ist die Straße zwischen dem Kreisel an der Autobahnauffahrt und der Nord- und Ostlandwehr gesperrt! Arbeiter sind hier mit langen Leitern an den Straßenlaternen im Einsatz. In die Innenstadt kommen sie über eine ausgeschilderte Umleitung. Richtung Buldern läuft alles ganz normal. Die Arbeiten sollen bereits heute Abend fertig sein. Dann kommen die Baustellenzäune wieder weg!